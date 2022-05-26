Кучаев вернулся в ЦСКА после аренды в «Рубине»

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев сообщил, что его подопечные вернулся в расположение «армейцев» после аренды в «Рубине».

«Остается ли Кучаев в «Рубине»? Нет, Костя возвращается в ЦСКА», — сказал Клюев «Спорт-Экспрессу».

Стоит отметить, что действующий контракт 24-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В девяти матчах за «Рубин» Кучаев сыграл девять матчей, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее агент Кучаева заявил о желании футболиста остаться в казанском клубе. В сезоне-2021/22 «Рубин» занял предпоследнее 15-е место и вылетел в ФНЛ.