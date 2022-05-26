В ЦСКА сообщили о продлении контрактов с медицинском штабом во главе с Безугловым

Глава ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объявил о продлении контрактов с медицинским штабом команды.

«Клуб продлевает контракты с медицинским штабом во главе с Эдуардом Безугловым. Клуб уделяет большое внимание развитию медицинского блока и повышению компетенции всех специалистов, работающих с футболистами всех возрастов», - цитирует Брейдо Sport24.

Директор ЦСКА по коммуникациям добавил, что у клуба есть всё, чтобы осуществить это развитие с применением лучших мировых практик. При этом, важно отметить, что зарубежные специалисты – тренер по физподготовке Райланд Морганс и физиотерапевты Омида Арройо и Даниэль Гомес — не просто работают с основной командой, но и принимают непосредственное участие во всех образовательных и научно-исследовательских проектах.

Напомним, ЦСКА по итогам сезона-2021/22 занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 26 мая, стало известно, что ЦСКА начал вести переговоры с главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.