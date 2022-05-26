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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Команда «Рубин» имела три разные стадии, этого никто не заметил»

26 Мая 2022 • 19:42 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube разделил на отрезки выступление команды в сезоне.

- Команда «Рубин» имела три разные стадии, этого никто не заметил. Это первые 18 туров, это одна история с одной командой, с проблемами, которые были. Вторая часть - это сборы и те изменения, которые у нас произошли в команде, и соответственно, первые три матча, которые у нас оставались, это первая игра с «Ротором», матч с «Ахматом» и с «Зенитом», это вторая история, потому что этого никто не заметил, даже господин Дорский, потому что когда он говорил, что у Ломовицкого позиция не левого защитника. Ярчайшим подтверждением являются матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Только Дорский не заметил, что он не играл с ЦСКА. Вторая часть - это сборы и та перестройка, которая произошла, и три матча, которые мы сыграли после сборов вторым вариантом, и история после 20-го тура.

Действительно, первые 18 туров у нас абсолютно не получились. Там нет никакого вопроса о вылете, там 10-е место в таблице. После 20-го тура мы шли в очко со «Спартаком», «Крыльями» и «Ахматом».

Когда не такой большой клуб играет яркий сезон, «Лестер» тому пример, то все футболисты команды  начинают думать о том, что я должен уйти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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