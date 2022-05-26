Слуцкий: «У нас покинули команду игроки, которые принимали участие в 82% всех забитых мячей, вдумайтесь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube продолжил объяснять причины вылета в ФНЛ.

- У нас ушли ключевые игроки. Я уверен, что если бы «Урал» покинул Бикфалви, а «Уфу» - Агаларов, это была бы катастрофа. У нас же покинули команду игроки, которые принимали участие в 82% всех забитых мячей. Вдумайтесь в это число. Люди говорят, что если один игрок ушел, это тяжело, а здесь нереальные цифры.

Когда ушли легионеры, у нас осталось 12 футболистов, которые имели опыт игры в Премьер-лиге. При этом Владислав Игнатьев был травмирован с августа месяца, пропустил все сборы и не был готов играть. Абильдгор лечился четыре месяца и должен был появиться в середине мая. Бакаев пропустил все сборы, потому что у него была очень серьезная травма.