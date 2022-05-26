Слуцкий назвал три причины отъезда легионеров

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube рассказал, почему уехали легионеры.

- Три фактора, которые влияли на отъезд или не отъезд игроков, при том, что им разрешили официально уехать, это самый главный фактор, посредине сезона. Такого не было никогда и нигде и ни с кем, когда тебе по ходу сезона разрешают уехать, всем легионерам покинуть Россию. И тебе не открывают окно, чтобы заявить хоть кого-нибудь. Получается анекдотическая ситуация, когда у тебя есть люди, розданные в аренды, которые у тебя бы играли в стартовом составе, но ты их раздал в аренды. Даже их не разрешают вернуть, но это отдельная тема.

Почему уезжают? Три составляющих. Первая - это национальность. Понятно, что если посмотрим географию тех, кто оставались, это в большей степени или Южная Америка или Африка. Люди из этих стран проще относятся к ситуации в геополитике, к тому, что происходит в мире. Потому что остальные ребята были европейцы или Ин Бом, кореец. Во всех этих странах была очень жесткая позиция правительства, государства, людей. Они испытали беспрецедентное давление. Я уверен, что бразильцы, которые играли в «Зените» или где-то еще, они не испытывали такого уровня давления, которое испытывали европейцы.

Второй фактор - востребованность этих игроков. Абильдгор на момент этих решений был травмирован. Ему просто не было куда уйти. Наши игроки все гипервостребованы, и они там очень хорошо трудоустроились в качественных командах. Уберем личную историю Абильдгора, не будем говорить, что он остался из-за любви к тренеру. Он был травмирован на момент, когда это решение принималось.

Он говорил, что нельзя ни в коем случае заранее его включать в протокол, потому что в Дании отслеживают его каждый шаг. Давление беспрецедентное, он уезжал на три недели лечиться домой, успокаивал родителей, они там все в слезах. Он не уехал по причине того, что был травмирован.

Третья причина - это деньги. Ты вряд ли уйдешь, когда ты получаешь условные три миллиона евро, ты не уйдешь на сумму в 3-4 раза меньше. Так как у нас в «Рубине» очень адекватные суммы, я вам скажу очень простую вещь. Все футболисты, которые у нас перешли, кто-то получает даже больше тех денег, что получал в «Рубине». Кто-то получает те же деньги. Это в пользу нашего менеджмента, который нашел молодых игроков, которые ярко себя проявят в ближайшем будущем. Мы по ним не переплачивали по трансферам и зарплатам.