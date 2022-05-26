Слуцкий рассказал о нереальном давлении на легионеров «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube ответил на вопрос об уходе легионеров.

- Очень часто задается вопрос: «Почему из «Рубина» ушли, почему это так, а это не так?» Это так не работает.

- Почему никто не остался, не остался вам помочь?

- Потому что у них были такие жизненные обстоятельства, что помощь кому-либо была не в приоритете и была не самой важной в их жизни. В профессиональном плане никто никогда не придет мне помочь, если я предложу зарплату в 10 раз меньше, чем предлагают где-то. Они будут ко мне великолепно относиться, суперположительно, но есть профессиональные вещи. У меня есть очень четкое понимание как уходили и почему. Но здесь так не работает.

Когда Хвичу каждый день хейтят, когда тебе в окна летят камни, когда у тебя у папы разбили машину, когда на тебя идет невероятное давление, наверное, ты уедешь. Хакшабанович и Дрейер? Та же самая ситуация. Тебе звонят в слезах родители, тебе ежедневно звонят из посольства, на тебя оказывается нереальное давление на родине. Тебя просто парафинят во всех программах и так далее.