Слуцкий: «Команда была готова к большим свершениям, и вдруг в одну секунду её не стало»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube заявил, что заранее понимал, что у команды могут быть серьёзные проблемы.

- А когда накатило-то?

- Да не накатывало, Василий. Дело в том, что накатило гораздо раньше. Когда у тебя была команда, которая, на мой взгляд, была готова к большим свершениям. И вдруг в одну секунду по ходу сезона ее не стало, вот тогда накатывало и бешенство, все стадии накатывали, укатывали, тогда было. А в конце я уже всё прекрасно понимал. Когда у тебя в общей группе тренируется четыре футболиста, мне это чем-то напомнило, когда я в 2004 году работал в «Уралане», первый мой опыт после дублирующих составов, и это была первая лига, не ФНЛ. Когда мы несколько матчей провели в девять человек стартового состава с третьим вратарем в поле и с калмыцким футболистом, который был близким родственником одного из членов правительства. Вот мне очень сильно эта ситуация напоминала тот 2004 год.

Мы пытались хотя бы минимально сохранить лицо в сложившейся ситуации, поэтому уже не накатывало.