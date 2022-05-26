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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Команда была готова к большим свершениям, и вдруг в одну секунду её не стало»

26 Мая 2022 • 18:43 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube заявил, что заранее понимал, что у команды могут быть серьёзные проблемы.

- А когда накатило-то?

- Да не накатывало, Василий. Дело в том, что накатило гораздо раньше. Когда у тебя была команда, которая, на мой взгляд, была готова к большим свершениям. И вдруг в одну секунду по ходу сезона ее не стало, вот тогда накатывало и бешенство, все стадии накатывали, укатывали, тогда было. А в конце я уже всё прекрасно понимал. Когда у тебя в общей группе тренируется четыре футболиста, мне это чем-то напомнило, когда я в 2004 году работал в «Уралане», первый мой опыт после дублирующих составов, и это была первая лига, не ФНЛ. Когда мы несколько матчей провели в девять человек стартового состава с третьим вратарем в поле и с калмыцким футболистом, который был близким родственником одного из членов правительства. Вот мне очень сильно эта ситуация напоминала тот 2004 год.

Мы пытались хотя бы минимально сохранить лицо в сложившейся ситуации, поэтому уже не накатывало.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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