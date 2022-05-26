Слуцкий рассказал о первом дне после вылета из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube вспомнил о том, как провел первый день после вылета команды из Российской премьер-лиги.

- На самом деле не было ничего такого, потому что нужно было осознать многие моменты, понять многие моменты, переосмыслить некоторые вещи. На самом деле ничего. Сын прилетал на игру, мы с ним мило общались и пытались отвлечься, а уже со следующего дня пошла новая работа.

Напомним, что «Рубин» занял предпоследнее место, проиграв «Уфе» в 30-м туре РПЛ.