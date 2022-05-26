Широков посоветовал Федотову остаться в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможном назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Скорее всего, это было бы хорошим назначением для ЦСКА и шаг вперёд для клуба. Вопрос в том, насколько это шаг вперёд для тренера. ЦСКА будет сильнее «Сочи» на дальней дистанции? Это возможно, как и возможно то, что «Сочи» не потеряет темп. Для Федотова было бы лучше остаться в «Сочи» на следующий сезон», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Также бывший футболист оценил работу братьев Березуцких в ЦСКА. По мнению Широкова, специалисты могли бы справиться лучше и занять место выше в турнирной таблице. Однако, если учитывать, что это для них дебютный сезон, эксперт сделал скидку на это. Широков отметил, что с теми футболистами, которые были в команде во второй половине сезона – результат мог быть лучше.

Ранее мы сообщили о том, что Федотов начал переговоры с ЦСКА. До этого, главный тренер «красно-синих» Алексей Березуцкий заявлял, что в ближайшее время команда поделится «интересными» новостями.