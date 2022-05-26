Мостовой поставил под вопрос необходимость Федотову покидать «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на интерес к главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову со стороны ЦСКА.

«Нормальная кандидатура. Но имеет ли смысл из «Сочи» в ЦСКА уходить? Имя играет свою роль, но нет смысла в этом имени, если команда нигде не будет играть. Но «Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Ранее мы сообщили о том, что руководство «армейского» клуба начало переговоры с Федотовым. Стоит отметить, что контракт 55-летнего специалиста с «Сочи» истекает этим летом.

На тренера также претендуют «Динамо» и «Спартак».