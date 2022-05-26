ЦСКА начал переговоры с Федотовым

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может летом возглавить ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Инсайдер пишет, что ЦСКА может вступить в борьбу за Федотова, если не договорится с иностранным специалистом: также на тренера «Сочи» претендуют «Динамо» и «Спартак». В это же время, «Чемпионат», ссылаясь на новость Карпова, сообщил, что переговоры между ЦСКА и Федотовым уже начались.

По информации журналиста, Федотов не спешит продлевать контракт с южанами.

Сезон-2021/22 «Сочи» завершил на втором месте в турнирной таблице в чемпионате России, тройку лучших замкнуло «Динамо». ЦСКА набрал 50 очков после 30 туров и занял пятое место.

Ранее наставник «красно-синих» Алексей Березуцкий заявил, что в ближайшие дни поклонников ЦСКА ждут «интересные» новости.