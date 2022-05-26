Агент Шкурина поставил под сомнение возвращение футболиста в ЦСКА

Валерий Исаев, агент, представляющий интересы форварда ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал о будущем футболиста.

«Илья хочет играть. Над этим мы будем работать. В какой стране? Маловероятно, что Илья будет играть в России», — цитирует агента «РБ Спорт».

22-летний нападающий на правах аренды защищает цвета польского «Ракува». Агент добавил, что футболиста не устраивает количество игрового времени в Польше. Но, Шкурин, несмотря на это, намерен доработать арендное соглашение, которое рассчитано до конца этого года.

Белорусский футболист в нынешнем сезоне сыграл два матча за «Ракув», в которых не отметился результативными действиями. В ЦСКА Шкурин пришёл из белорусского клуба «Энергетик-БГУ» в 2019 году.