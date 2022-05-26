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Шипицин: «Уфе» повезло, а «Фейеноорду» – нет» эксклюзив

26 Мая 2022 • 15:25 Комментировать

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первых стыковых матчей между клубами ФНЛ и РПЛ («СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» 1:0, а «Оренбург» и «Уфа» сыграли 2:2) и финала Лиги конференций («Рома» победила «Фейеноорд» 1:0).

- Понравился «СКА-Хабаровск». Этого и стоило ожидать – что он будет активен дома в первые 15-20 минут. Потому что командам, прилетающим на Дальний Восток, нужно время на адаптацию, причём неважно, приезжают они в день игры или на день раньше.

Теперь по поводу «Оренбурга». «Уфе», как обычно, мне кажется, больше повезло. Ситуация, после которой назначили пенальти, вообще получилась смешной, там вратарь не разобрался. Понравилось в «Оренбурге» то, что ребята собрались и спаслись от поражения. В первом тайме они имели хорошие моменты. Фамейе обычно с таких прострелов в ФНЛ забивает, а тут перенервничал и, может, подумал, что мяч уже в воротах. А так, в обоих противостояниях всё только начинается. Думаю, ответные матчи будут интересными.

Что касается финала Лиги конференций, то Моуринью славится своей обороной. Он как раз рассчитывал на то, чтобы забить гол и откатиться к своим воротам. Во втором тайме «Фейеноорд» полностью переиграл «Рому», но ему не повезло.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Чемпионат России Уфа Евгений Шипицин Переходные матчи Лига конференций
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