Оздоев не захотел переходить к Черчесову в «Ференцварош»

Российский полузащитник Магомед Оздоев отказался от перехода в венгерский «Ференцварош», где работает экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.

По информации «РБ-Спорта», наставник венгерской команды связался с 29-летним футболистом сразу после того, как Оздоев объявил о своём уходе из питерского «Зенита». Полузащитник отказался от перехода в «Ференцварош», так как Магомед планирует и дальше выступать в России. Игрок хотел бы вернуться в один из московских клубов.

В этом сезоне Магомед Оздоев провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.