Захарян рассказал, как отреагировал на слухи об интересе со стороны «Реала»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, в каком чемпионате мечтает оказаться в будущем.

Футболист отметил, что морально готов играть в Европе, но необходимо поработать над физикой.

«Я бы хотел играть в испанской лиге. Мне нравится испанский футбол», — приводит слова Захаряна YouTube-канал «Соколиный Взгляд».

Также футболист прокомментировал слухи об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Проснулся, увидел, улыбнулся и пошёл дальше по делам. Если бы предложение от «Реала» было, мой агент сказал бы мне об этом», — заявил Захарян.

В прошедшем сезоне РПЛ 19-летний полузащитник провёл за «Динамо» 29 матчей, забив в них семь голов и отдав восемь результативных передач.