«Факел» определился с позициями, которые нужно усилить в летнее трансферное окно

Руководители воронежского «Факела» определились с позициями, которые нуждаются в усилении в летнее трансферное окно.

По информации Metaraitings.ru, воронежская команда планирует подписать нового голкипера, левого защитника, двух центральных защитников, опорника, атакующего полузащитника и двух хороших форвардов. Стоит отметить, что боссы «Факела» намерены сохранить костяк, который вывел клуб в элитный дивизион в этом сезоне.

Напомним, что футболисты «Факела» в этом сезоне заняли в ФНЛ вторую строчку в таблице и напрямую вышли в элитный дивизион.