Кокорин остаётся в Италии, Дзюба и Оздоев покидают «Зенит», ЦСКА капитально очищается: главные трансферы недели

Главные новости о состоявшихся переходах прошедшей недели

Ещё даже не решены все вопросы футбольного сезона-2021/22, а слухов и реальных переходов просто тьма. ЦСКА будет смотреть завтрашний финал Лиги чемпионов (если будет) в очень обновлённом составе, «Зенит» тоже видоизменился за первые же дни по окончании чемпионата. За рубежом невероятно укрепился Дортмунд, а Кокорин не думает покидать Флоренцию. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА серьёзно меняется

Только закрылся чемпионат России, а ЦСКА уже вывалил новостей на два межсезонья. Давайте соберём всё в кучу: Алан Дзагоев покинул клуб, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Слухи о дальнейшей карьере сверхтравматичного футболиста противоречивы. «Алания» ждёт Дзагоева, но поговаривают, что Алан может и завершить карьеру. Уехал в Бразилию Марио Фернандес, приостановивший контракт с ЦСКА. Сам он уверяет, что может вернуться, но такое развитие событий похоже скорее на красивую сказку, и подаётся для спокойствия фанатов.

Жан-Филипп Гбамен тоже покидает ЦСКА, аренда продлена не будет. Кстати, и Марио, и Гбамен попрощались голами в последнем матче против «Ростова». И, наконец, четвёртый футболист, который точно проследует на выход – Хёрдур Магнуссон, исландец станет свободным агентом. Мизерные шансы на сохранение Языджи. ЦСКА неохотно торгуется с «Лиллем», и вряд ли это закончится чем-то хорошим. Некоторые издания уже объявили, что Юсуф покинул ЦСКА.

Плюсуем сюда очень вероятный уход тренерского штаба в лице братьев Березуцких. Инсайдеры уверяют, что молодые тренеры хотят попробовать себя в Европе. На трансфер выставлен Арнор Сигурдссон, вторую часть сезона проведший в «Венеции». Вот такое вот капитальное очищение. А что по приобретениям? Тут всё не так богато. Выкупили Хорхе Карраскаля и подписали с ним контракт до 2026-го года, отправили запрос по лучшему ассистенту «Фенербахче» Яндашу, но до реальных действий ещё очень далеко. Переговоры с Магомедом Оздоевым тоже пока скорее виртуальны. ЦСКА занят расчисткой состава, разгрузкой зарплатной ведомости.

Супергерой и Мага покинули Санкт-Петербург

Много изменений накопилось уже и на берегах Невы. Красиво попрощался с «Зенитом» Артём Дзюба, в костюме супергероя задвинув задушевную речь. Относится к форварду можно по-разному, но он завоевал 10 трофеев с «Зенитом», будучи одним из ключевых игроков команды. О будущем Дзюбы пока неизвестно. Бородюк зовёт Артёма в «Торпедо», агенты говорят про MLS, но всё это слишком эфемерные диалоги.

В июне завершается контракт у Магомеда Оздоева. К полузащитнику большой интерес от клубов РПЛ, а «Зенит» уже попрощался с полузащитником – новый сезон он начнёт либо в Москве, либо поедет в Сочи по проторенной дорожке. Санкт-Петербург работает и на «вход». Инсайдеры уже анонсировали первый трансфер чемпиона – из «Спартака» бесплатно перейдёт Зелимхан Бакаев. Клубы эту информацию никак не комментируют, но оно и понятно – тема огнеопасная. Сообщается и об интересе «Зенита» сразу к двум форвардам «Динамо». На радарах Сергея Семака Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв. До серьёзных переговоров далековато, пока клуб из Санкт-Петербурга только прощупывает почву через агента.

Европейские чемпионаты

Александр Кокорин планирует бороться за место в основе

«Фиорентина» вся зиму жила со слухами о продаже Кокорина, аренде, расторжении контракта. Но ничего не сбылось. Александр просидел вторую часть сезона на скамейке запасных, получив мизерное игровое время. А команда его закрыла сезон отлично – обыграла «Ювентус», обогнала «Аталанту» Алексея Миранчука и отобралась в Лигу конференций. Еврокубки ли так вдохновили Кокорина или ещё что, но его агент выдал вдохновенную тираду. Суть в том, что Кокорин не думает покидать Флоренцию и даже никаких аренд быть не может. Агент в интервью рассказал, что Александр работает на максимуме и планирует показать себя, а особенно надеется, что в следующем сезоне ситуация с игровым временем в «Фиорентине» изменится в лучшую сторону.

«Боруссия» Дортмунд взяла четверых за одного

Активнее ЦСКА на трансферном рынке работает только «Боруссия» Дортмунд. Но у «шмелей» задача была сложнее – провернуть аж четыре трансфера на «вход». Для начала отпустили Эрлинга Холанна в Манчестер, получили денег, взяли разгон и понеслась. О подписании защитника «Баварии» Никласа Зюле свободным агентом было известно ещё зимой. Теперь к нему в пару добавился ЦЗ «Фрайбурга» Нико Шлоттербек – одно из главных открытий сезона. На замену Холанну приехал Карим Адейеми из «Зальцбурга», а в полузащиту выкупили Салиха Озджана у «Кёльна». Каждую линию укрепила дортмундская «Боруссия», видимо, серьёзно настроенная побороться с «Баварией» в следующем сезоне.