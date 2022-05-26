Клуб РПЛ планирует сменить название

«Нижний Новгород» собирается этим летом сменить название на «Парибет Нижний Новгород», что позволит команде уйти от бюджетного финансирования.

По информации «Чемпионата», стороны уже обговорили все детали, так что в ближайшее время соглашение будет подписано. Официальную смену названия должны утвердить руководители РФС. Стоит отметить, что благодаря этой сделке нижегородский клуб сможет полностью уйти от бюджетного финансирования.

Напомним, что в прошедшем сезоне нижегородская команда под руководством Александра Кержакова сумела сохранить прописку в элитном дивизионе. «Нижний Новгород» занял 11-ю строчку в турнирной таблице.