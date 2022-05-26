Колосков: Дзюба в «Спартаке»? Почему бы и нет?

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного возвращения форварда Артёма Дзюбы в московский «Спартак».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что было бы здорово снова увидеть Дзюбу в московской команде. Почётный президент РФС отметил, что тут важно понять, сможет ли 33-летний экс-форвард «Зенита» выиграть конкуренцию у Николсона и Соболева, которые весьма ярко провели концовку этого сезона.

Напомним, что на данный момент Артём Дзюба является свободным агентом. Тренер «Спартака» Паоло Ваноли недавно заявил, что был бы не против видеть опытного форварда в московской команде.