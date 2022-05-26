Карпин назвал лучшего футболиста года в мире

Футбольный специалист Валерий Карпин, который совмещает работу главным тренером в сборной России и «Ростове», рассказал, кого считает лучшим игроком мира в настоящий момент.

В интервью Sport24 наставник заявил, что для него лучшим футболистом года является нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Карпин отметил, что при Роналду француз был в роли помощника, но после ухода португальца он по-настоящему раскрылся и созрел.

В сезоне-2021/2022 Бензема отметился 44 забитыми мячами и 15 голевыми передачами в 45 поединках. Вместе с «Реалом» он стал чемпионом Испании, а 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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