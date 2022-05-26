Депутат Свищев: Уверен, что мы скоро вернёмся в еврокубки

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного возвращения российских команд в еврокубки.

Свищев сказал «Чемпионату», что недавние слова президента УЕФА Чеферина все мы просто неправильно интерпретируем. Депутат отметил, что отстранение наших клубов от еврокубков явно носит временный характер. Политик выразил уверенность в том, что российские команды скоро обязательно вернутся на европейскую арену.

Напомним, что Александер Чеферин недавно сказал, что не уверен в том, что российские клубы снова вернутся в еврокубки.