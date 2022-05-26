Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Свищев: Уверен, что мы скоро вернёмся в еврокубки

26 Мая 2022 • 11:51 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного возвращения российских команд в еврокубки.

Свищев сказал «Чемпионату», что недавние слова президента УЕФА Чеферина все мы просто неправильно интерпретируем. Депутат отметил, что отстранение наших клубов от еврокубков явно носит временный характер. Политик выразил уверенность в том, что российские команды скоро обязательно вернутся на европейскую арену.

Напомним, что Александер Чеферин недавно сказал, что не уверен в том, что российские клубы снова вернутся в еврокубки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Дмитрий Свищев Александер Чеферин еврокубки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
12:32 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался по поводу возможного возвращения Дзюбы в «Спартак»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ планирует сменить название
12:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова: «У Саши контракт с «Локомотивом», переговоры ни с кем не ведём»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Дзюба в «Спартаке»? Почему бы и нет?
11:51 · Россия. Премьер-лига
Депутат Свищев: Уверен, что мы скоро вернёмся в еврокубки
11:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал клубы РПЛ, которые может усилить Дзюба
11:42 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: Если Шварц уйдёт из «Динамо», то ничего страшного не произойдёт
11:36 · Россия. Премьер-лига
Пресняков-старший: Мне кажется, что возвращение Дзюбы в «Спартак» невозможно
11:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Не верю, что Чеферин мог сказать такие вещи про российские команды 1
11:28 · Россия. Премьер-лига
Соболев - среди претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в мае 1
11:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Я тоже не уверен, что наши клубы вернутся в еврокубки
11:03 · Россия. Премьер-лига
Президент «Зенита»: О заменах Дзюбе и Оздоеву пока рано говорить
10:50 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» стал лучшим игроком сезона в РПЛ по точности передач
10:44 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков высказался о чемпионстве «Зенита»
10:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днём рождения
Все новости
Рекомендуем