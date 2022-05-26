Мостовой назвал клубы РПЛ, которые может усилить Дзюба

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался насчет будущего нападающего Артёма Дзюбы, покинувшего петербургский «Зенит» в связи с истечением срока трудового договора.

В интервью «Чемпионату» Александр усомнился в возможном переходе 33-летнего форварда в сербскую «Црвену Звезду». По мнению эксперта, Дзюба может усилить любую команду РПЛ, а потому ему не стоит уходить.

«Он пригодится любой команде: ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву», «Краснодару», - сказал Мостовой.

В минувшем сезоне чемпионата России Дзюба провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал пять ассистов.