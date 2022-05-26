Колыванов: Если Шварц уйдёт из «Динамо», то ничего страшного не произойдёт

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода Сандро Шварца из московского «Динамо».

Колыванов сказал «Чемпионату», что после зимнего перерыва игра «сине-белых» стала менее выразительной, так что в уходе немецкого тренера нет ничего страшного. Бывший наставник «Уфы» отметил, что вместо Шварца придёт какой-нибудь российский специалист, который спокойно заменит немца.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Динамо» под шефством Сандро Шварца заняли третью строчку в российском чемпионате. Летом немец может вернуться на родину и возглавить «Герту».