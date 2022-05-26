Пресняков-старший: Мне кажется, что возвращение Дзюбы в «Спартак» невозможно

Известный артист и болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший высказался по поводу возможного возвращения форварда Артёма Дзюбы в московский клуб.

Пресняков-старший сказал «Спорт-Экспрессу», что болельщики «красно-белых» явно не одобрили бы возвращение Дзюбы после всех оскорблений. Артист отметил, что руководители «Спартака» вряд ли будут так сильно рисковать, так что возвращение опытного форварда в московский клуб вряд ли возможно.

Напомним, что Артём Дзюба недавно официально покинул питерский «Зенит». Сейчас 33-летний нападающий находится без команды.