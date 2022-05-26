Колосков: Не верю, что Чеферин мог сказать такие вещи про российские команды

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы могут не вернуться в еврокубки.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что он просто не верит в то, что президент УЕФА мог подобное сказать, ведь Чеферин, вроде бы, является последовательным и совестливым человеком, который до этого вещал о том, что ему жалко российских спортсменов. Почётный президент РФС отметил, что он будет верить в то, что Чеферин всё же придерживается своей старой позиции.

Напомним, что в мае руководители УЕФА приняли решение отстранить российские команды от еврокубков из-за ситуации на Украине.