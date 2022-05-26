Соболев - среди претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в мае

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока по итогам мая. На индивидуальную награду претендуют пятеро исполнителей.
За приз лучшему футболисту уходящего месяца поборются: Матео Касьерра («Сочи»), Эрик Бикфалфи («Урал»), Денис Адамов («Сочи»), Гамид Агаларов («Уфа») и Александр Соболев («Спартак»).
Лучший футболист определяется путем голосования болельщиков, экспертов лиги и телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что чемпионом России стал петербургский «Зенит», серебро выиграл «Сочи», а бронзу завоевало московское «Динамо».