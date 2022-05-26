Губерниев: Я тоже не уверен, что наши клубы вернутся в еврокубки

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал журналистам о том, что думает по поводу слов президента УЕФА Александера Чеферина, который недавно заявил о том, что он не уверен в том, что российские клубы вернутся в еврокубки.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что, конечно же, слова Чеферина стоит воспринимать всерьёз. Комментатор отметил, что и он не уверен в том, что наши клубы вернутся в еврокубки. Губерниев считает, что эта ситуация касается не только футбола, но и хоккея, лыж, биатлона и других видов спорта.

Напомним, что боссы УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей в связи с ситуацией на Украине.