Президент «Зенита»: О заменах Дзюбе и Оздоеву пока рано говорить

Президент питерского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу замен полузащитнику Магомеду Оздоеву и форварду Артёму Дзюбе.

Медведев сказал «Матч ТВ», что пока говорить о заменах Дзюбе и Оздоеву рано, ведь у «Зенита» есть хорошая скамейка запасных, да и новый лимит на легионеров позволит питерской команде иначе формировать состав. Функционер выразил надежду на то, что «Зенит» в следующем сезоне сумеет выполнить все задачи, которые поставлены перед командой.

Напомним, что Артём Дзюба и Магомед Оздоев недавно объявили об уходе из питерской команды, которая последние четыре года выигрывала титул в РПЛ.