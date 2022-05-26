Полузащитник «Зенита» стал лучшим игроком сезона в РПЛ по точности передач

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел стал лучшим футболистом российского чемпионата в прошлом сезоне по точности передач.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, бразильский футболист сделал аж 92 процента точных передач, а если быть точнее, то Вендел выполнил 1413 точных передач из 1530. Стоит отметить, что в топ-5 также попали ещё два игрока «Зенита», а именно Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. Высокую точность передач также продемонстрировали «армейцы» Яка Бийол и Игорь Дивеев.

Напомним, что питерская команда по итогам сезона уверенно выиграла чемпионский титул. Вендел в этом сезоне провёл в РПЛ 25 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.