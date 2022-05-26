Михаил Кержаков высказался о чемпионстве «Зенита»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением об очередном чемпионском титуле «сине-бело-голубых». Голкипер отметил, что рассчитывал на неудачный конец сезона в исполнении московского «Динамо».

«В мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах из-за недостатка опыта. Молодость взяла свое. Но мои поздравления Шварцу, он создал боеспособный коллектив», - сказал голкипер в эфире телеканала «Россия 24».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, финишировав в турнирной таблице с 9-очковым отрывом. Второе место занял «Сочи», а московское «Динамо» стало бронзовым призером.