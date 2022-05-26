ЦСКА поздравил Евгения Гинера с днём рождения

Пресс-служба столичных «армейцев» поздравила президента ЦСКА Евгения Гинера с днём рождения.

Пресс-служба московского клуба от лица всей команды поздравила функционера с днём рождения и пожелала здоровья, благополучия и, конечно же, новых больших побед вместе с «армейцами». Напомним, что Евгению Гинеру 26 мая исполнилось 62 года.

В нынешнем сезоне столичные «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого заняли лишь пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Последний раз футболисты ЦСКА выигрывали титул в 2016 году.