Прохин: Карпин позвонил и сказал, что ждёт меня в «Ростове»

Молодой российский защитник Данила Прохин рассказал журналистам о своём возвращении в ростовскую команду.

Прохин сказал в эфире канала «Матч Премьер», что он уже созвонился с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Молодой защитник отметил, что тренер ростовской команды ждёт его и хочет вместе поработать. Напомним, что последние два сезона Прохин на правах арендного соглашения выступал за «Сочи».

В прошедшем сезоне 21-летний Данила Прохин провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 25 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.