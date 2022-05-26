РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера мая

Пресс-служба российской Премьер-лиги запустила голосование за лучшего тренера по итогам мая. В список претендентов включены пятеро специалистов.
За индивидуальную награду поборются: Андрей Талалаев («Ахмат»), Владимир Федотов («Сочи»), Александр Сторожук («Краснодар»), Игорь Шалимов («Урал») и Алексей Стукалов («Уфа»).
Стоит отметить, что лучший тренер определяется путем голосования болельщиков, экспертов лиги и телеканала «Матч Премьер».
Чемпионом России стал «Зенит», серебро выиграл «Сочи», а бронзу завоевало московское «Динамо».