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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент УЕФА не уверен, что российские клубы снова смогут играть в еврокубках

26 Мая 2022 • 10:21 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу российских клубов, которые были отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Чеферин заявил, что никто не мог предположить, что подобный конфликт произойдёт, так что сейчас очень сложно предсказать, что же будет дальше. Президент УЕФА отметил, что он не уверен в том, что российские клубы снова смогут играть в еврокубках. Словенец добавил, что ему всё ещё очень жаль спортсменов, которые ощущают на себе побочный ущерб от российского-украинского конфликта.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Александер Чеферин еврокубки
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