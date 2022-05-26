Ваноли выразил надежду, что все легионеры останутся в «Спартаке» после отпуска

Итальянский тренер «Спартака» Паоло Ваноли в разговоре с журналистами рассказал о том, останутся ли иностранные игроки в московской команде на следующий сезон.

Ваноли сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас эту тему в клубе никто не поднимает, так как все сосредоточены на подготовке к финалу Кубка России. Рулевой «красно-белых» выразил надежду на то, что все иностранные футболисты всё же останутся в «Спартаке» после летнего отпуска, но всеми этими вопросами занимается спортивный директор.

Напомним, что многие иностранные игроки и тренеры уже покинули Россию из-за ситуации на Украине.