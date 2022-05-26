Оздоев высказался по поводу конкуренции в «Зените»

Российский полузащитник Магомед Оздоев рассказал о том, какая была конкуренция в питерском «Зените».

Как приводит слова Оздоева Sport24, в команде из Санкт-Петербурга точно не было какой-то фантастический конкуренции. Полузащитник отметил, что он вообще не боится какой-либо конкуренции, так как иначе бы не рискнул переходить в «Зенит». Напомним, что недавно Оздоев объявил о своём уходе из питерского клуба, в котором выступал с 2018 года.

В этом сезоне Магомед Оздоев провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.