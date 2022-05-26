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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли: «Зенит» сейчас сильнее всех остальных команд

26 Мая 2022 • 09:57 Комментировать

Рулевой «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу игры питерского «Зенита», который четыре года кряду выигрывает российский чемпионат.

Ваноли в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что на сегодняшний день питерский клуб сильнее всех остальных. Итальянский наставник считает, что при должном тактическом и психологическом отношении эту разницу вполне можно нивелировать, что у спартаковцев в целом получилось в недавнем матче.

Напомним, что в первом круге «Зенит» разгромил «красно-белых» со счётом 7:1. В ответном матче между командами была зафиксирована ничья со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Паоло Ваноли
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