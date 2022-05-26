Агент Касьерры: Клубы из РПЛ не интересуются Матео

Агент колумбийского нападающего «Сочи» Матео Касьерры высказался по поводу интереса российских клубов к своему клиенту.

Агент Мартин Араоз сказал Sport24, что у него уже есть несколько предложений от европейских команд, но российские клубы не интересуются 25-летним колумбийским футболистом. Араоз отметил, что в ближайшее время всё ещё может измениться.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что в услугах колумбийца заинтересованы «Рейнджерс», «Црвена Звезда» и несколько клубов из РПЛ. В этом сезоне Касьерра провёл в российском чемпионате 22 матча и отметился 14 забитыми мячами.