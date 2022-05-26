Ваноли: Я рад, что игрокам «Спартака» удаётся проявить себя в аренде

Тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал журналистам о том, следит ли он за игроками «красно-белых», которые на правах аренды выступают за другие команды.

Ваноли сказал «Спорт-Экспрессу», что нужно для начала понять, хотят ли все футболисты возвращаться в Россию и выступать за «Спартак». Тренер отметил, что он очень рад тому, что игрокам «красно-белых» удаётся проявить себя в аренде. Итальянский специалист добавил, что особенно он следит за голландскими полузащитниками Гусом Тилем и Йорритом Хендриксом.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Спартака» под руководством Ваноли заняли в российском элитном дивизионе лишь десятую строчку.