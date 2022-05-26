Ваноли рассказал о том, как в Италии отнеслись к его решению остаться в России

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли рассказал журналистам о том, как у него на родине отнеслись к решению остаться работать в России.

Ваноли сказал «Спорт-Экспрессу», что никакого давления со стороны итальянских политиков он не испытывал. Тренер «красно-белых» отметил, что он верит в свои убеждения и старается им следовать. Специалист добавил, что часто общается с итальянским послом, который успокаивает всех и говорит о том, чтобы тренерский штаб «Спартака спокойно продолжал свою работу.

Напомним, что некоторые иностранные футболисты и тренеры решили покинуть Россию из-за ситуации на Украине, но Ваноли со своим тренерским штабом остался.