Ваноли кратко охарактеризовал судейство в РПЛ

Итальянский тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли достаточно кратко охарактеризовал судейство в российском футболе.

Ваноли в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что и футболисты, и тренеры, и судьи, все могут ошибаться, так что нужно быть выше этого, хотя частые ошибки после просмотра ВАР вызывают недоумение. Итальянский специалист отметил, что судьям в России, как и ему самому, есть к чему стремиться.

Напомним, что спартаковцы в этом сезоне часто страдали из-за судейских ошибок. В итоге «красно-белые» под шефством Ваноли заняли лишь десятую строчку в РПЛ.