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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли кратко охарактеризовал судейство в РПЛ

26 Мая 2022 • 09:12 Комментировать

Итальянский тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли достаточно кратко охарактеризовал судейство в российском футболе.

Ваноли в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что и футболисты, и тренеры, и судьи, все могут ошибаться, так что нужно быть выше этого, хотя частые ошибки после просмотра ВАР вызывают недоумение. Итальянский специалист отметил, что судьям в России, как и ему самому, есть к чему стремиться.

Напомним, что спартаковцы в этом сезоне часто страдали из-за судейских ошибок. В итоге «красно-белые» под шефством Ваноли заняли лишь десятую строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Судейство Паоло Ваноли
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