Ваноли прокомментировал ситуацию с контрактом Бакаева

Рулевой «Спартака» Паоло Ваноли в разговоре с журналистами высказался по поводу истекающего контракта российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ваноли заявил «Спорт-Экспрессу», что все контрактные вопросы в московском клубе комментирует Лука Каттани, так что он ничего говорить не будет. Итальянский тренер отметил, что выпускает на поле тех, кто находится в хорошей форме и готов играть, а на сроки контракта не смотрит, так как этими вещами занимаются другие люди.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом станет свободным агентом. В этом сезоне полузащитник провёл в РПЛ 26 матчей, в которых сделал шесть ассистов.