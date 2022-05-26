Ловчев считает, что РПЛ нужно расширить

Экс-игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу возможного расширения элитного дивизиона.

Ловчев сказал «Советскому спорту», что расширять РПЛ нужно, ведь без еврокубков необходимо чем-то занимать наших футболистов, которые должны отрабатывать свои огромные зарплаты. Эксперт выразил надежду, что введение Кубка лиги хоть как-то поможет компенсировать командам отсутствие еврокубков.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы от еврокубков из-за ситуации на Украине. Подобные санкции коснулись и российской сборной.