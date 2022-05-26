Ваноли: Моя задача — защищать игроков

Итальянский наставник «красно-белых» Паоло Ваноли рассказал о том, как ему работается с футболистами московской команды.

Ваноли сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что с первых дней все игроки «Спартака» показывали огромное желание работать на тренировках, но нужно понимать, что для побед нужно время. Итальянец отметил, что его задача сейчас — защищать игроков, которым повышенное внимание со стороны общественности может навредить.

Напомним, что спартаковцы под шефством Ваноли в этом сезоне заняли в элитном дивизионе лишь десятую строчку в таблице.