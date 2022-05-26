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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли: Моя задача — защищать игроков

26 Мая 2022 • 08:56 Комментировать

Итальянский наставник «красно-белых» Паоло Ваноли рассказал о том, как ему работается с футболистами московской команды.

Ваноли сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что с первых дней все игроки «Спартака» показывали огромное желание работать на тренировках, но нужно понимать, что для побед нужно время. Итальянец отметил, что его задача сейчас — защищать игроков, которым повышенное внимание со стороны общественности может навредить.

Напомним, что спартаковцы под шефством Ваноли в этом сезоне заняли в элитном дивизионе лишь десятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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