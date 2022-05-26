Ваноли назвал недостатки Бакаева

Наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве, который может покинуть «красно-белых» в летнее трансферное окно.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» специалист отметил, что Бакаев имеет взрывной характер и является искренним человеком. При этом он подчеркнул, что Зелимхану необходимо прибавлять и расти. В первую очередь в плане психологии, а также в понимании того, что футбол – командный вид спорта.

Бакаев – воспитанник академии «красно-белых». За первую команду он выступает с 2015 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца следующего месяца.