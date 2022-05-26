Ваноли: Работа в «Спартаке» для меня повод для гордости

Тренер «Спартака» Паоло Ваноли признался журналистам, что он гордится тем, что работает в московской команде.

Ваноли сказал «Спорт-Экспрессу», что он прекрасно понимал, что переходит в самый известный клуб России, так что для него работа в «Спартаке» особый повод для гордости. Итальянский наставник отметил, что в таком клубе всегда будет больше критики, нежели похвалы, но он был к этому готов.

Напомним, что «красно-белые» в этом сезоне заняли в российском чемпионате лишь десятую строчку в таблице, но зато вышли в финал Кубка России, где подопечные Ваноли сыграют с «Динамо».