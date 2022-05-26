Ваноли: Давление со стороны руководителей «Спартака»? Такого нет

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли рассказал журналистам о том, испытывает ли он какое-то давление со стороны руководства московской команды.

Ваноли сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что никакого давления со стороны боссов «красно-белых» он не чувствует, но вот от журналистов идёт чрезмерная критика. Итальянский специалист отметил, что прекрасно понимает, что должен пройти через трудности, но хотелось бы увидеть чуть больше конструктива от СМИ.

Напомним, что спартаковцы под шефством Паоло Ваноли по итогам этого сезона заняли лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.