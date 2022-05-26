«Вест Хэм» не собирается выкупать Крала

Руководители лондонского «Вест Хэма» не собираются этим летом активировать опцию выкупа чешского полузащитника Алекса Крала, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».

По информации инсайдера Дармеша Шета, «молотобойцы» не будут выкупать 24-летнего чешского футболиста у московских спартаковцев, хотя у лондонцев есть опция выкупа. Стоит отметить, что Крал в составе «Вест Хэма» провёл в английском чемпионате лишь одну встречу.

За «Спартак» Алекс Крал выступал с лета 2019 года. За чешского футболиста боссы московской команды заплатили около 12 миллионов евро. За «Спартак» полузащитник провёл 60 поединков.