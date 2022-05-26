Ваноли оценил уровень игры «Спартака»

Рулевой столичного «Спартака» Паоло Ваноли оценил уровень игры своих подопечных. По мнению итальянского специалиста, в игре его команды заметен прогресс. Об этом он поведал в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

«Мы заметно выросли, у нас есть прогресс. Сейчас закладываем фундамент для строительства команды, чтобы показать, на что способны», - приводит слова итальянского специалиста «Спорт-экспресс».

Паоло занял пост главного тренера «красно-белых» в декабре 2021 года, он сменил на этой должности португальского специалиста Руя Виторию. Под руководством Ваноли «народная команда» финишировала на десятом месте в РПЛ.