Ваноли согласился со словами Соболева о том, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы

Итальянский тренер «Спартака» Паоло Ваноли в разговоре с журналистами высказался по поводу слов Александра Соболева о том, что «красно-белые» могли бы выиграть Лигу Европы.

Ваноли сказал «Спорт-Экспрессу», что согласен со словами Соболева, так как спартаковцы действительно могли побороться за победу в Лиге Европы. Итальянский тренер отметил, что он рад тому, что его футболисты ставят перед собой максимальные задачи, но теперь нужно воплощать всё это в жизнь и доказывать свои амбиции.

Напомним, что «Спартак» должен был в 1/8 финала Лиги Европы играть с «Лейпцигом», но в итоге «красно-белые» были отстранены от турнира из-за ситуации на Украине.